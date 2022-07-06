Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 23:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosiklette koyun taşıdılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, aralarına aldıkları koyunla trafiğe çıktı. Tehlikeye davetiye çıkaran o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Sultanbeyli’de seyreden bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, aralarına aldıkları koyunu motosikletle taşımaya çalıştı.
Tehlikeye davetiye çıkaran o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Şahıslar, vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.
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