Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Şabanözü Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt ile belediye meclis üyeleri ve partililerle Dodurga beldesine gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliği'nce belediye başkanı olarak görevlendirilen Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, Kaşıkcı ile beraberindekileri belediye binasında karşıladı.

Belediye başkanlığı makamında düzenlenen törende Kaşıkcı, Uzun'dan görevi devraldı. Uzun, yeni görevinde Kaşıkcı'ya başarılar diledi.