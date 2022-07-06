Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Janadarma Karakol ve TEM Şubesi ekipleri, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aranma kaydı bulunan H.R'nin İstanbul'dan Muş'a otobüs ile seyahat edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, H.R'nin seyahat ettiği otobüsü Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde bir dinlenme tesisinde durdurdu.
Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Düzce PKK/KCK Terör Örgütü
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