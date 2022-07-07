Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 06:34Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Avcılar limanında 7 tekne yandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı sahilinde demirli bulunan 7 tekne alev aldı.
Ambarlı sahilinde meydana gelen yangın, demirli bulunan teknelerden birisinde bilinmeyen nedenle başladı.
Yanındaki teknelere sıçrayıp kısa sürede büyüyen yangına, sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın söndürülürken 7 teknede maddi hasar oluştu.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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