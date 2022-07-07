Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarallar soruşturmasında 91 şüpheli adliyeye sevk edildi
[AA Arşiv]
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına altında bulunan 91 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 91'inin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Erdal A.'nın da bulunduğu 91 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli de dün adliyeye gönderilmişti.
Suç örgütünün lideri olduğu belirlenen ve halen firari olan İlyas S'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Suç Örgütü İstanbul
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