Mersin sahilleri, deniz kaplumbağaları için önemli bir yumurtlama alanı. Nesli koruma altında olan caretta carettalar bu yıl gecikmeli de olsa Mesin'e yumurta bırakmaya başladı.

Denizden biri geliyor diğeri gidiyor. Gecenin sessizliğinde karada hareket etmeye çalışıyorlar.

Bu sene havaların geç ısınmasından dolayı yumurtalama sezonunun geciktiğini belirten Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene, ''Bu sene mevsim sıcaklıkları, hava normallerinin altında gitmesinden dolayı yumurtlama sezonunda 12 günlük bir gecikme gösterdi. Ama şu anda yuva sayılarımız iyi. Üstünde bulunduğumuz Davultepe Kumsalı'nda 111 tane yuvamız var. Alata Sahili'nde 171 yuvamız var. Yuva sayısını sezon sonuna doğru daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Caretta carettalar koruma altında

Ay ışığında sahile gelen caretta carettalar belirlediği yere önce çukur açıyor. Onlarca yumurtayı bırakıp çukuru kapatıyor. Yeniden ağır hareketlerle denize doğru yola koyuluyor.

Caretta carettaların nesillerinin tükenmesi tehlikesi, koruma çalışmalarıyla azaldı. Ancak tehlike yeşil deniz kaplumbağaları için devam ediyor.

Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular Akdeniz’in serin sularıyla buluşacak.