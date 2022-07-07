Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme kaza: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda 3 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: Ankara İstanbul Trafik Trafik Kazası
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