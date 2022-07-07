Son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden, Tekirdağ Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, Tekirdağ genelinde ormanlık alanlara girişlerin görevliler dışında 7 Temmuz-15 Eylül arasında yasaklandı.

Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ ili dahilinde, orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi gereğince yasaktır."

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Valilik, meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklıklarının artacağı, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle orman yangınlarının artabileceğini düşünerek yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda il sınırları içindeki tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Orman çevrelerinde ve içinden geçen yollarda piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak yasaktır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Yasağa uyulup uyulmadığı ilgili kolluk kuvvetlerince denetlenecek, ayrıca ilgili kuruluşlar gerekli tedbirleri alacaktır" ifadelerine yer verildi.