Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tamirci gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar
[Fotograf: İHA]
Ankara’da park halinde duran otomobilin ön panjurunu kırarak kaputunu açan 3 hırsız, 2 saat içerisinde 20 bin liralık motor parçası çalarak kayıplara karıştı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 kişi park halindeki otomobilin ön panjurunu kırarak kaput kilidini açtı.
Yaklaşık 2 saat boyunca araçtan malzeme söken zanlılar çaldıkları 20 bin lira değerindeki motor parçalarını yanlarındaki torbaya doldurarak gözden kayboldu.
Aracını sabah parçalanmış halde gören Yılmaz Şahin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu belirtirken, hırsızlık anları oto test firmasının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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