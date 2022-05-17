Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 23:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Yedinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Zeytinburnu’nda yedinci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki Gökalp Mahallesi'nde 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın yedinci katından düşerek yaralandı.
Olayı gören vatandaşlardan biri çocuğu hastaneye götürdü. Maaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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