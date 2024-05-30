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Türkiye
AA-İHA 30.05.2024 13:11

Yaz mevsimine sayılı günler kala 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz mevsimine günler kala Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Feraşin yayla yolunda yer yer 5 metreyi bulan karı temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

Yaz mevsimine sayılı günler kala 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Faraşin yaylalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları kardan temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu Mahallesi Atabinen mezrası sakinlerinden Cezvet Elmas, yakın zamanda hayvanlarını yaylaya çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yayla yolunun açılmasına sevindiklerini belirten Elmas, görevlilere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Senar Dolaz ise "Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyor. Biz de sıkıntı yaşanmaması için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle 2 gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamladık" dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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