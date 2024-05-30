Yaz mevsimine sayılı günler kala 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Faraşin yaylalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolları kardan temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu Mahallesi Atabinen mezrası sakinlerinden Cezvet Elmas, yakın zamanda hayvanlarını yaylaya çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Yayla yolunun açılmasına sevindiklerini belirten Elmas, görevlilere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Senar Dolaz ise "Yaklaşık 3 bin 200 rakımda çalışıyoruz. Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyor. Biz de sıkıntı yaşanmaması için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinesi ve 6 personelle 2 gündür devam eden çalışmamızı bugün tamamladık" dedi.