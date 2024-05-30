Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hacıkadirler kavşağında dün meydana gelen trafik kazasında, Düzce'den Gümüşova istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki fidan dükkanına girdi.

Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza güvenlik kamerasında

Meydana gelen trafik kazası saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı, çocuğun ise panikle koştuğu anlar yer aldı. Trafik kazasının maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.