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Türkiye
AA 30.05.2024 12:12

100 milyon liralık kaçak gözlük ve saat ele geçirildi

İstanbul'da ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 22 bin 951 güneş gözlüğü ve 20 bin 871 saat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözlük ve saatlerin değerinin 100 milyon lira olduğu öğrenildi.

100 milyon liralık kaçak gözlük ve saat ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşan yaz mevsimi ve Kurban Bayramı öncesinde ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü, kol ve duvar saatleri getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin Fatih ve Beykoz ilçelerindeki adreslerde saklandığını tespit eden ekipler, buralara düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçak ürünler Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi

Adreslerdeki aramalarda 22 bin 951 güneş gözlüğü, 20 bin 702 kol saati ve 169 duvar saati ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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İstanbul Kaçakçılık Kurban Bayramı
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