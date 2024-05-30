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Türkiye
AA 30.05.2024 11:53

Ayvalık bayram tatili ve yaz sezonuna hazır

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye ait turistik işletmelerde yaz sezonu öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yoğunluğun Kurban Bayramı tatiliyle birlikte iyice artacağı öğrenildi.

Ayvalık bayram tatili ve yaz sezonuna hazır

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerin tüm hazırlıklarını tamamladığını ve ilçeye gelecek misafirleri karşılayamaya hazır olduklarını belirtti.

İşletmelerin tam kapasite hizmet vereceğini duyuran Ergin, "Kurban Bayramı tatiliyle yaşanacak yoğunluğun ardından da verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"5 plajımız 2024'te de Mavi Bayrak kazandı"

Otel, kafe, restoran, kır bahçesi, spor tesisleri, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi, mesire alanlarıyla, Duba, Arka Deniz, Paşa Limanı, Kapri ve Kumadası plajlarının hizmet kalitesiyle sezona hazır olduğunu ve işletmelerinin belediye tarafından yapıldığını bildiren Ergin, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla göreve geldiğimiz süre içinde açtığımız yeni işletmeler; Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesisleri vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Liman işletmesi ve mesire alanının hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı, Türkiye’deki sayılı engelsiz plajlardan olarak yurttaşlarımıza hizmet veriyor. 5 plajımız, 2024 yılında da Mavi Bayrak kazandı. Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştirakler bünyesindeki plajlar, yaz aylarında günde binlerce yurttaşımızı konuk ediyor."

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