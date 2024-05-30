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Türkiye
AA 30.05.2024 11:38

Koku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşların kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri evden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Koku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Tepekule Mahallesi 2070 Sokak'taki 2 katlı apartmanın zemin katındaki bir daireden çöp kokusu yayılması şikayetlere neden oldu.

Ev sahibini temizliğe ikna edemeyen vatandaşlar, belediyeye başvurdu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile polis ekipleri, özel kıyafetler ve maskeyle girdikleri dairenin çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

Koku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

İlaçlanarak dezenfekte edilen evden yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ev sahibine ise zabıta ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Koku şikayetiyle gidilen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Aynı evde daha önce de biriktirilen çöp ve atıkların belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirlendi. 

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