Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.05.2024 11:01

Muş'ta başıboş köpeklerden kaçan çocuğun kaval kemiği kırıldı

Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısından kaçmak için istinat duvarından atlarken kaval kemiği kırılan 9 yaşındaki çocuk ameliyat edildi.

Muş'ta başıboş köpeklerden kaçan çocuğun kaval kemiği kırıldı

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Hamza Eşim, 26 Mayıs'ta kuzeni ile oynarken başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalışırken evin önündeki istinat duvarından atlayan ve kaval kemiği kırılan çocuğu görenler, köpeği uzaklaştırdı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eşim, gerçekleştirilen ameliyatın ardından taburcu edildi.

Evinde tedavisi devam eden Eşim, gazetecilere, kendisine saldıran köpekten kaçarken evin önündeki istinat duvarından atladığını söyledi.

Muş'ta başıboş köpeklerden kaçan çocuğun kaval kemiği kırıldı

"Okula giderken köpeklerden korkuyoruz"

Saldırı anında çok korktuğunu anlatan Eşim, "Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor." dedi.

"Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz"

Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Hatay Köpek Muş
Sıradaki Haber
Kurban Bayramı için otobüs biletleri tükenmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Fransa'da 2 bin yıllık at fosilleri içeren mezarlar bulundu
11:24
ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü
11:23
Türkiye, su verimliliği için seferberlik başlatıyor
11:19
Sinemalarda bu hafta
11:18
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli öldü
11:22
Eskişehir'de üniversite öğrencileri yerli otonom su altı aracı geliştirdi
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan "Nizip sabunu"
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan "Nizip sabunu"
FOTO FOKUS
Türkiye insani diplomaside de öne çıkıyor
Türkiye insani diplomaside de öne çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ