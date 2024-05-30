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Türkiye
AA 30.05.2024 11:25

Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin ölümüyle ilgili sürücüye dava açıldı

İstanbul Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet Fettahoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin ölümüyle ilgili sürücüye dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı tırın üst geçide çarpıp üzerine devrildiği araçtaki aynı aileden Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Trafik kazasının ardından tutuklanan sürücü Fettahoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına yer verildi.

Yükseklik uyarısı ve bilgi levhaları vardı

Buna göre, sanığın yol güzergahında, Hava Harp Okulu ayrımlarına gelmeden 200 ve 50 metre geride ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhaları bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, bu uyarılara göre Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyen sanığın aracıyla devam ettiği belirtilerek, dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve trafik kazasında araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

Üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin ölümüyle ilgili sürücüye dava açıldı

Sürücü, daha önce de aynı yerden geçmiş

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak tır 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi. Dorsesi üst geçide çarpan tırın sola devrildiğini ve otomobilin de aracın altında kaldığını anlatan sanık, bu yolu daha önce de kullandığında yavaş geçtiğini kaydetti.

Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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