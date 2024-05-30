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Türkiye
DHA 30.05.2024 11:58

İzmir'de 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen karara göre 1 Haziran itibarıyla 30 yaş üzerindeki kişilerin öğrenci kartlarından tam bilet ücreti düşülecek.

İzmir'de 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı üçüncü olağan toplantısında İzmirim Kart Yönetmeliği'nde değişikliğe gidilerek, toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış vatandaşların öğrenci kartlarının geçerli olması kararlaştırıldı.

Buna göre, 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek.

İzmir'de 30 yaş üstü kişiler öğrenci indiriminden yararlanamayacak

1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak

Meclisten geçen kararın ardından söz konusu uygulama 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Türkiye'deki benzer uygulamalarda ise 26 yaş sınırı baz alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplu ulaşım araçlarını kullanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de düşünerek öğrenci kartlarına 30 yaş sınırı getirdi. İzmir, öğrenci kartlarına yaşla ilgili çerçeve çizen kentler arasında en yüksek yaş sınırına sahip şehir konumunda bulunduğu bildirildi.

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