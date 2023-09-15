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Türkiye
AA 15.09.2023 09:52

Yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Muş'ta yaz boyunca yaylalarda kalan göçerler, havanın soğumaya başlamasıyla dönüş hazırlığına başladı.

Yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Dört ay süren yayla döneminin ardından eşyasını yeniden katırlara yükleyerek günler süren yolculuklarına başlayacak olan göçerler hayvanlarıyla Siirt, Diyarbakır ve Batman'a gidecek.

Göçerlerden Barış Çete, ilkbaharda Diyarbakır'dan geldiğini ve dört ay boyunca yaylada hayvanlarını beslediğini söyledi.

Yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Çete, "Yaz boyunca hayvanlarımızı sağarak elde ettiğimiz sütün bir kısmını mandıraya satıyoruz. Kalanıyla peynir, tereyağı gibi ürünler yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımızı Diyarbakır'a götüreceğiz. Orada hava sıcak ve az kar yağıyor. Burada havalar soğuduğu için dönüş hazırlıklarımıza başladık. Hayvanların durumuna ve mesafeye göre yolculuğumuz 30 gün sürüyor." dedi.

Havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç edeceklerini belirten Netice Erol da "Göç öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Geldiğimiz günden beri koyunların bakımıyla ilgileniyoruz. Elde ettiğimiz sütten peynir ve tereyağı yapıyoruz. Eşyamızı toplamaya başladık. Diyarbakır'a gideceğiz." diye konuştu.

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