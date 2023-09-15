Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yurdun kalan bölümlerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 28, Samsun'da 25, Antalya'da 35, Adana'da 37, Diyarbakır'da 35, İzmir'de 32 derece civarında seyredecek.