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Türkiye
Reuters 15.09.2023 09:35

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, kalan kesimlerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde, Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yurdun kalan bölümlerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 28, Samsun'da 25, Antalya'da 35, Adana'da 37, Diyarbakır'da 35, İzmir'de 32 derece civarında seyredecek.

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