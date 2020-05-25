Haber Giriş: Kaynak: AA
Yaylada mahsur kaldı, jandarma kurtardı
[Fotoğraf: Giresun Valiliği]
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaş, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Çanakçı ilçesi Sisdağı Yaylası Kayasis obasında, kar yağışının ardından yayladan dönemeyen Osman Bilge, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi ve jandarma ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık yarım metre karla kaplı yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, Bilge'yi bulunduğu yayla evinden alarak ilçe merkezine ulaştırdı.
Bilge, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalması üzerine jandarmadan yardım istediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: giresun yayla kar mahsur kalan vatandaşSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:01
Son Haberler
- 18:44
- 18:35
- 18:16
- 18:10
- 18:56
Sıradaki Haber
Konya'da kar yağdı, kiraz ağaçları zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz