Haber Giriş: Kaynak: AA
Kontrol noktasında kuryeyle tartışan polis görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da bir vatandaşa şiddet uygulandığı iddiaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili bir polis memuru açığa alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında bugün sosyal medyada "Kadıköy'de polis şiddeti" başlıklı habere ilişkin çalışma başlatıldığı olayın 19 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.
Olayın polis uygulama noktasına süratli giriş yapan motosiklet kuryesiyle uygulama noktasında görevli polis memurlarının tartışması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, olaya karışan polis memurunun açığa alındığı, olayın ayrıntılarının soruşturulması amacıyla müfettiş talep edilerek gerekli idari işlemlere başlandığı belirtildi.
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