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Tırın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Ş.G. yönetimindeki tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü M.Ş.G. gözaltına alındı.
Etiketler: trafik Kazası motosikler sürücüsü 2 ölüSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:04
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