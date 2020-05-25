Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Mahallesi'nde su tahliyesi için kuyuya giren Yusuf Aydınhan'dan bir süre haber alamayan ağabeyi Ercan Aydınhan kardeşini kontrol etmek istedi.

İki kardeş de kuyudan çıkmayınca Ercan Aydınhan'ın eşi Hatmana, çocukları İdris ve İbrahim Aydınhan da kuyuya girdi.

Burada bulunan Tahsin Yaşar da ablasının dışarıda olmadığını fark edip yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki vatandaşlar jandarma ile sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 6 kişiyi yukarı çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri, Yusuf Aydınhan'ın öldüğünü belirledi.

Diğer 5 kişi ise ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan ailenin, ceviz tarlasını sulamak için bölgeye geldikleri anlaşıldı.