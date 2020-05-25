Haber Giriş: Kaynak: DHA
"Hava alalım" dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira uygulandı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu.
İzin belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
"Hava alalım dedik"
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, "İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, "Evde paslandık" diyerek kendi savundu.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması ceza uygulandıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:43
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