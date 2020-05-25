Haber Giriş: Kaynak: AA
Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtan yaralı kurtarılan 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Musa Gürkan'ın kullandığı kamyonet, Cindi Yaylası'nda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtan çıkarılan kamyonet sürücüsü Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonette bulunan Mehmet Ali Gürkan ve Nurullah Erdemir ise yaralı olarak Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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