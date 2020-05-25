Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i ara çalışmaları, dün verilen aranın ardından yeniden başladı.

AFAD ekipleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 4 kişilik dalgıç polisler, Demir'in düştüğü gölette arama çalışması yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

İl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz de arama çalışmalarını izleyen Demir'in ailesiyle ilgilenerek, teselli etti. Olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekletildi.

[Fotoğraf: AA]

Demir'in oğlu Özgür Demir, bayramda acı bir olay yaşadıklarını belirterek, jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.