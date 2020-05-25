Haber Giriş: Kaynak: AA
Baraj göletine düşen operatörü arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta, kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatörü arama çalışmaları devam ediyor.
Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle çalışma yaparken gölete düşen 45 yaşındaki Ömer Demir'i ara çalışmaları, dün verilen aranın ardından yeniden başladı.
AFAD ekipleri ile Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 4 kişilik dalgıç polisler, Demir'in düştüğü gölette arama çalışması yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
İl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz de arama çalışmalarını izleyen Demir'in ailesiyle ilgilenerek, teselli etti. Olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri hazır bekletildi.
[Fotoğraf: AA]
Demir'in oğlu Özgür Demir, bayramda acı bir olay yaşadıklarını belirterek, jandarmanın kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.
Etiketler: operatör iş makinesi baraj göletiSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:18
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