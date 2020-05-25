Haber Giriş: Kaynak: DHA
Annesi vurulan yavru yaban domuzu korumaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta kaçak avcılar tarafından vurulan yaban domuzu koruma altına alındı.
Devrek Dorukhan Ormanları 18. Bölge'de kaçak avcılar tarafından bir yaban domuzu vuruldu.
Karayoluna yakın bölgede ölen annesinin yanında bekleyen yavru domuzu görenler ekiplere haber verdi.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru yaban domuzunu koruma altına aldı.
Sağlık kontrolü yapılan yavru domuz, araçla Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir fabrikaya ait hayvanat bahçesine teslim edildi.
Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru domuzunun yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: yaban domuzu koroma altına alındı domuz yavrusuSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59
Son Haberler
- 16:26
- 16:23
- 16:22
- 16:08
- 16:09
Sıradaki Haber
Gembos Ovası'nda bayram mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz