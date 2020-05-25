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Ulugöl'de koronavirüs sessizliği
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.
Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.
Her mevsimde oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl, bu bayramda ise tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.
Her yıl binlerce turist ağırlıyor
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ulugöl bu Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor" dedi.
Geçen bayramlarda Ulugöl'ün binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkati çeken Uludağ, "Allah nasip ederse, yaşadığımız bu sürecin ardından vatandaşlarımız yine burada mutlu şekilde gezecek ve temiz havanın tadını çıkaracak" diye konuştu.
Etiketler: Ulugöl turizm cenneti koronavirüsSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:37
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