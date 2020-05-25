Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.

Her mevsimde oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl, bu bayramda ise tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Her yıl binlerce turist ağırlıyor

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ulugöl bu Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor" dedi.

Geçen bayramlarda Ulugöl'ün binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkati çeken Uludağ, "Allah nasip ederse, yaşadığımız bu sürecin ardından vatandaşlarımız yine burada mutlu şekilde gezecek ve temiz havanın tadını çıkaracak" diye konuştu.