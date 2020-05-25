"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde 2020 yılında üretilen yavru sazanlar, Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Tahtaköprü Barajı ile Hacıaslan, Yamaçoba, Hamidiye ve Alleben göletlerine bırakıldı.

Baraj ve göletlere bırakılan 55 bin yavru sazanın, 1 ile 1,5 yıl içinde avlanacak boyuta geleceği ifade edildi.