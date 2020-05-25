Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın jandarma personelleri de 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti.

Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan çiftin bayramını kutladı.

Harçlık vermek istedi

Mutlulukları gözlerinden okunan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi ise hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Yaşlı çiftin bayram verek istediği bayram harçlığını almayan jandarmalar bir dahaki ziyarette kahve içme sözü verdi.

“Allah devletimize, cumhuriyetimize zeval vermesin"

Kendilerini bayramda ziyaret eden jandarmaya duydukları memnuniyeti dile getiren 93 yaşındaki Neşet Birkent, “Allah devletimize, cumhuriyetimize zeval vermesin. İnşallah, bu salgın kısa sürede def olur gider. Her zaman Allah’a dua ediyorum, ağlıyorum. Ben bütün gençlerimize çok acıyorum. Memleketimiz Elazığ ve Türkiye’nin her tarafı çok güzel. Bayramda da çocuklarımızı göremiyoruz. Çocuklarımın İstanbul ve Avusturalya’da yaşıyor. Allah, jandarmamızdan razı olsun, evimize geldiniz çok memnun olduk. Allah, nice bayramları din kardeşlerimize nasip eylesin” dedi.

"Torunlarım jandarmaya Avustralya'dan hediye getirecek"

Yanında oturan kadın jandarma personeline torunlarını tanıtırken hem Türkçe hem de Kürtçe konuşup gülümseten 85 yaşındaki Emine Bilkent ise, “Jandarma gelip benle dedeyi ziyaret ettiler, bize hediyeler getirdiler. Allah, jandarmayı var etsin, bizi hep ziyaret ediyorlar. Benim torunlarım jandarmaya Avustralya’dan hediye getirecek” ifadelerini kullandı.



