Olay, 23 Mayıs saat 12.00 sıralarında Çanakkale Gökçeada açıklarında meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından motoru ve benzin bidonu alınarak, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacılar, yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, kısa sürede lastik botu tespit etti. Lastik bottaki 16 erkek, 12 kadın, 12’si çocuk 37 Afganistan ve 3 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 40 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan sığınmacılar, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.