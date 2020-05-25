Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Yatağan Girme Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğüne aktardı.

Barajın tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

Yüzde 57'si tamamlandı

"Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlanması ve 717 kişiye daha istihdam alanı açılmasını hedefliyoruz."

Yıldız, fiziki olarak yüzde 57'si tamamlanan projenin toplam maliyetinin 172 milyon 810 bin lira olduğuna dikkat çekti.