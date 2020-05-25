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COVID-19'u yenen 1,5 aylık bebek taburcu edildi
[Fotoğraf: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü]
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konulan 1,5 aylık bebek, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen 1,5 aylık kız bebeğe COVID-19 teşhisi konuldu.
Bebek, 2 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 gün süren tedavisinin ardından, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Hastanede görevli uzman doktor Emre Gök, bebeğe hızlıca müdahale edildiğini belirterek "COVID-19 tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu edildi. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızı karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: bursa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:59
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