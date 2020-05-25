Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da kar yağdı, kiraz ağaçları zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, ekili ürünlere ve kiraz ağaçlarına zarar verdi.
1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, vatandaşları şaşırttı.
Kar yağışı ekili ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi.
Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu söyleyen Emin Solmaz, ''Bu mevsimde yağan kar kirazların yanmasına neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek'' dedi.
Etiketler: Kar yağışı ekili ürünSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:44
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