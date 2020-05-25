1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar, vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışı ekili ürünler ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu söyleyen Emin Solmaz, ''Bu mevsimde yağan kar kirazların yanmasına neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek'' dedi.