Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı yunuslara kaldı
[Fotoğraf: AA]
Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, İstanbul boğazından geçerken görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı yunuslara kaldı.
Öğleden sonra Emirgan sahilinde, Boğaz'dan geçen yunuslar görüntülendi.
Onlarca yunus Boğaz'da yüzerken martılar da yunuslara eşlik etti.
Etiketler: yunus sürüsü istanbul boğazıSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:56
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