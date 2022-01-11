Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan dede ve torununa araba çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ile torununa otomobil çarptı. Aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bir otomobil, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve 5 yaşındaki torununa çarpıp sürükledi.
O sırada otomobilin ön lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı çocuğu aracın altından çıkardılar.
Ağır yaralı çocuk kurtarılamadı
Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dedesi ise kazayı yaralanmadan atlattı.
Ağır yaralı çocuğa uzun süre kalp masajı yapılsa da hayatta tutunamadı.
Kazanın ardından otomobilin sürücüsü kadın gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bursa
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