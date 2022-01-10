Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobiline yerleştirdiği piknik tüpleriyle intihara kalkıştı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, otomobiline koyduğu 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı. Polisin çabasıyla ikna edilen kadın hastaneye götürüldü.
Ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği düşünülen Ö.E., içerisinde 6 piknik tüpü bulunan otomobiliyle otoparka girdi.
38 yaşındaki kadının durumundan şüphelenen çevredekiler durumu polise bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin ikna çabalarıyla otomobilden çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, piknik tüplerini kapatarak otomobilde inceleme yaptı.
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