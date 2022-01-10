Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:09
- 00:01
- 23:36
- 23:14
- 23:37
Sıradaki Haber
Hakkari'de kar etkisini artırdı: 20 tır mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz