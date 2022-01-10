Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan 9 yaşındaki E.B, aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B, ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil"

E.B'nin tedavisinin sürüdüğünü belirten Makas, "Maalesef köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuğumuz vakit kaybedilmeden hastanemize getirildi. Doktorlarımız burada gerekli müdahalelerde bulunarak tedaviye başladılar. Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil. Ancak çocuğumuzu ailenin de talebi üzerine Erzurum'da Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz. Tedavi sürecini adım adım takip edeceğiz. Yaralanan yavrumuzun tekrar sağlığına kavuşması için devlet olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun" dedi.