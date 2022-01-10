Gaziantep’in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesinde 12 yaşındaki bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşini vurdu.

Eve gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini vurgulayarak, "Gaziantep’te bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.