Çorum Belediyesi’nce düzenlenen sergide, kentteki yerel gazetelerin 1998 yılında attığı ve öne çıkan manşetler, vatandaşların ilgisine sunuldu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazete manşetleri sergisinin dördüncüsünü açtıklarını söyledi.

İlk sergide 1994 yılının gazete manşetlerine yer verdiklerini anlatan Aşgın, sergi ile kentte geçmişte gündeme gelen konular hakkında yerel yöneticilerin ne gibi çalışmalar yaptığını gözler önüne sermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sergiyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarına değinen Aşgın, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Sergi, 17 Ocak'a kadar gezilebilecek.