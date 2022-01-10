Yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis koştu
İstanbul Fatih'te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Tekerlekli sandalyeyi iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götüren polisin tutumu görenlerin içini ısıttı.
Samatya Mahallesi'nde yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.
Polis, akü şarjı biten elektrikli aracı iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.
"Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır"
Polisin engelli vatandaşı iterek götürdüğü görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından "Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır" notuyla paylaşıldı.
Güvende hissetmeni sağlayacak bir el, mutlaka vardır— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 10, 2022
İstanbul pic.twitter.com/Y0r9JNQX3Z
Görüntülerde, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, akülü tekerlekli sandalyesiyle yolda kalan engelli vatandaşa yardım ettiği görülüyor.
Polis, aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürüyor.
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