Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak Salı günü, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.