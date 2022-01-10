Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş'ta eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak Salı günü, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.
Etiketler: Muş Eğitim Kar Yağışı
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