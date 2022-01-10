İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Ukrayna'dan İspanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı’ya demirletildi.
Ukrayna'dan İspanya'ya seyreden AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Umuryeri dönüşünde makine arızası yaptı.
Kıyı emniyeti ekiplerince müdahale edilen gemi, Ahırkapı’ya demirletildi.
"İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 19.00 itibariyle kuzey-güney yönlü açılmıştır" duyurusu yapıldı.
Ukrayna'dan İspanya'ya seyir halindeyken Umuryeri dönüşünde makine arızası yaşayan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi. pic.twitter.com/0pd34chrJz— KEGM (@kiyiemniyet) January 10, 2022