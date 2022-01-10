Hakkari'de dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 95 köy ve mezranın yolu kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Yolda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşlar, karla mücadele ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.