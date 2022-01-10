Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botla sürüklenen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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