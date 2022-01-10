Horasan Çayanyurdu mezrasında yaşayan 61 yaşındaki Fazile Aktaş rahatsızlandı. Yakınları yolun kardan kapalı olduğunu bildirerek, 112 Acil Servis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yardım istedi.

Bölgedeki iş makinelerinin desteğiyle karlı yolları açan ekipler, Aktaş'ın mezraya gelen ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

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Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aktaş ve yakınları Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.