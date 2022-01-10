Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı. Adreslere yapılan baskınlarda ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmada çeşitli adreslere baskınlar yaptı.
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Adreslerde, 19 bin uyuşturucu hap, 742 gram eroin, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 83 bin lira para ele geçirildi.
Operasyonlarda 37 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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