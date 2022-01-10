Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Servis minibüsü polis aracına çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsünün çarptığı sivil polis aracındaki iki polis yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Namık Kemal Bulvarı'nda seyreden Z.E. yönetimindeki sivil polis aracına H.K. idaresindeki servis minibüsü çarptı.
Kazanın şiddetiyle refüje savrulan ekip otosundaki iki polis memuru yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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